January 18: Here are the Democrats Who are Skipping Trump’s Inauguration

At last count, over 50 Democrats have announced they will be skipping President-elect Donald Trump’s inaugurationon Friday, January 20.

The majority of them are from the deep blue state of California.

According to Roll Call, Democrats who are planning to skip Trump’s historic swearing-in ceremony include Reps. John Lewis (D-GA), Steve Cohen (D-TN), Jerrold Nadler (D-NY), Don Beyer (D-VA), Mark Takano (D-CA), Yvette Clarke (D-NY), Ted Liu (D-CA), Raul Grijalva (D-AZ), John Conyers (D-MI), Mark Desaulnier (D-CA), Rep. Nydia Velazquez (D-NY), Kurt Schrader (D-OR), Pramila Jayapal (D-WA), William Lacy Clay (D-MO), Barbara Lee (D-CA), Jos Serrano (D-NY), Judy Chu (D-CA), Luis Gutierrez (D-IL), Jared Huffman (D-CA), Katherine Clark (D-MA), Earl Blumenauer (D-OR), Karen Bass (D-CA), Keith Ellison (D-MI), Adriano Espaillat (D-NY), Mark Pocan (D-WI), Maxine Waters (D-CA), Marcia Fudge (D-OH), Al Green (D-TX), Lucille Roybal-Allard (D-CA), Bonnie Watson Coleman (D-NJ), Anthony Brown (D-MD), Chellie Pingree (D-ME), John Yarmouth (D-KY), Dwight Evans (D-PA), Zoe Lofgren (D-CA), Grace Napolitano (D-CA), Raul Ruiz (D-CA), Adam Smith (D-WA), Darren Sotto (D-FL), Ruben Gallego (D-AZ), G.K. Butterfield (D-NC), Joaquin Castro (D-TX), Tony Cardenas (D-CA), Mike Doyle (D-PA), Carol Shea-Porter (D-NH), Donald M. Payne (D-NJ), Alma Adams (D-N.C.), Brendan F. Boyle (D-PA), Robert A. Brady (D-PA), Frederica Wilson (D-FL), Jerry McNerney (D-CA), and Peter A. DeFazio (D-OR).

